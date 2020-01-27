Глава государства встретился с гендиректором «Abu Dhabi National Oil Company»

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В рамках своего официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел беседу с генеральным директором нефтяной компании «Abu Dhabi National Oil Company» (ADNOC) Султаном Ахмед Аль-Джабером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Компания ADNOC является ведущим производителем нефти и газа в ОАЭ и занимает четвертое место в мире. Принадлежащие ей залежи сырья оцениваются в 100 миллиардов баррелей, а ежедневная добыча достигает 2,4 миллиона баррелей нефти.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировых рынках нефти и газа, производство и экспорт которых составляют основу экономики Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нашей стране приоритетное внимание уделяется глубокой переработке углеводородного сырья, в связи с чем государство обеспечивает условия для реализации проектов в сфере нефтехимии.

– В Казахстане укрепляется нефтехимическая отрасль. В будущем мы намерены сотрудничать с вашей компанией в данном направлении, – сказал Глава государства.