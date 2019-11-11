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Глава государства встретился с экс-президентом Словении Данило Тюрком

11 Ноября 2019 20:09
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Глава государства встретился с экс-президентом Словении Данило Тюрком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с бывшим Президентом Словении Данило Тюрком, прибывшим в Нур-Султан для участия в заседании международной дискуссионной площадки «Astana Club». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Собеседники обсудили вопросы развития ООН, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Отмечена необходимость укрепления механизмов многостороннего сотрудничества во всех сферах, в частности, в экономическом направлении.

Выражая надежду, что предстоящая Министерская конференция ВТО, которая состоится в июне 2020 года в Нур-Султане, пройдет успешно, словенский политик отметил, что Казахстан с полным правом играет активную роль в многосторонних усилиях, в том числе в вопросах торговли, а также обеспечения мира и безопасности.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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