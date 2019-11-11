Глава государства встретился с экс-президентом Словении Данило Тюрком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с бывшим Президентом Словении Данило Тюрком, прибывшим в Нур-Султан для участия в заседании международной дискуссионной площадки «Astana Club». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили вопросы развития ООН, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Отмечена необходимость укрепления механизмов многостороннего сотрудничества во всех сферах, в частности, в экономическом направлении.

Выражая надежду, что предстоящая Министерская конференция ВТО, которая состоится в июне 2020 года в Нур-Султане, пройдет успешно, словенский политик отметил, что Казахстан с полным правом играет активную роль в многосторонних усилиях, в том числе в вопросах торговли, а также обеспечения мира и безопасности.



