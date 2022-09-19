19 Сентября 2022, 22:08

Глава государства встретился с бывшим Премьер-министром Австралии

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с бывшим Премьер-министром Австралии, президентом аналитического центра Asia Society Кевином Раддом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и трендах современности, в том числе по вопросам глобальной политики и экономики.

Фото: t.me/bort_01