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Глава государства встретился с бывшим Премьер-министром Австралии
19 Сентября 2022, 22:08

Глава государства встретился с бывшим Премьер-министром Австралии

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с бывшим Премьер-министром Австралии, президентом аналитического центра Asia Society Кевином Раддом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и трендах современности, в том числе по вопросам глобальной политики и экономики.


Фото: t.me/bort_01

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