20 Сентября 2022, 01:11

Глава государства встретился с администратором Агентства США по международному развитию USAID

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с администратором Агентства США по международному развитию USAID Самантой Пауэр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы были обсуждены вопросы казахско-американского сотрудничества с акцентом на реализацию различных проектов в области развития.