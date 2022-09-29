Глава государства: Все задачи по нацпроектам должны решаться быстро

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все задачи по нацпроектам должны решаться быстро, без волокиты, вневедомственных разборок и перекидывания ответственности. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Все задачи по нацпроектам должны решаться быстро, без волокиты, вневедомственных разборок и перекидывания ответственности. Главное – достичь конкретно поставленных результатов. Для этого нужна реально действующая система мониторинга за реализацией проектов», - сказал Президент РК.

К. Токаев, поручил Правительству утвердить постановлением Правительства нацпроекты и иные необходимые нормативные акты до конца ноября текущего года; до конца года определить перечень дополнительных нацпроектов, которые будут разработаны в аналогичном новом формате.









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