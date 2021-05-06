Глава государства вручил ордена и медали военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов. Ряд военнослужащих и сотрудников правоохранительных был награжден орденами и медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поздравив участников мероприятия с Днем защитника Отечества и Днем Победы, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что оба праздника, олицетворяющих героические традиции нашего народа, отмечаются в нынешнем году под эгидой 30-летия Независимости.

- Высшие ценности нашего суверенитета – территориальная целостность и мир на нашей земле. Эти ценности защищают наши Вооруженные силы. За годы Независимости благодаря Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву мы сформировали сильную оборонную систему нашего государства, оснастили армию, подняли боевой дух военнослужащих, отточили их профессиональные навыки. Сегодня армия – это прочный щит страны, незыблемая опора нашей Независимости, - уверен Президент.

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан – страна, которая хочет мира и стабильности, однако мы можем противостоять любым действиям, которые угрожают национальным интересам, в том числе в условиях участившихся в мире конфликтов.

- Эксперты полагают, что нынешнее противостояние между сверхдержавами сопоставимо с ситуацией в годы холодной войны. Конфликты возникают в странах СНГ, в том числе в соседних с нами странах. К старым спорам добавились новые, ситуация ухудшается, и это нас беспокоит. Поэтому мы не должны самоуспокаиваться, в деле национальной обороны нужна железная дисциплина. Армия и все силовые структуры всегда должны быть готовы к отражению внешних угроз, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что в условиях глобальных катаклизмов и геостратегической нестабильности в мире роль военнослужащих многократно возрастает. Сегодня Казахстан является признанным донором региональной и международной стабильности. Военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи в рамках миротворческих миссий ООН, сотрудники органов нацбезопасности безупречно провели спецоперацию «Жусан». Последовательно совершенствуется деятельность полиции и прокуратуры.

- По моему поручению началась реформа правоохранительной системы. Ее эффективная реализация значительно повысит уровень доверия к институтам власти, обеспечит укрепление правопорядка и социальной справедливости в обществе. Для усиления обороноспособности государство уделяет пристальное внимание боевой готовности и оснащению Вооруженных сил. В войска на системной основе поступают самые современные образцы вооружения и военной техники. Поэтапно повышается уровень заработной платы и социальной защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Всесторонняя поддержка людей в погонах всегда будет одним из ключевых приоритетов государства, - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что в стране немало профессионалов, посвятивших свою жизнь службе Отечеству. По его словам, сегодняшнее чествование является проявлением искреннего уважения ко всем военнослужащим и сотрудникам силовых структур.

- На вас равняется наша молодежь, для которой ваши доблесть и патриотизм служат примером для подражания. Уверен, сегодняшние высокие государственные награды придадут вам новые силы для безупречной службы Родине, - отметил Президент.

Глава государства выразил благодарность всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за добросовестную службу.

В ходе церемонии воинское звание генерал-лейтенанта присвоено Марату Хусаинову, Руслану Шпекбаеву; воинское звание генерал-майора – Айдару Аймурзину, Рустему Акбалину, Нурлану Алдиярову, Алмазу Ахмадиеву, Серику Бурамбаеву, Мереке Кучекбаеву, Куанышбеку Уштаеву; специальное звание генерал-майора национальной безопасности - Айбару Дуанбаеву, Шингису Конкашеву, Руслану Сейсембаеву; специальное звание генерал-майора полиции - Мурату Баймукашеву, Оналу Бекиеву, Акынкали Дарменову, Арыстангани Заппарову, Нурлану Масимову, Марату Тулебаеву; специальное звание генерал-майора юстиции - Жанату Ешмагамбетову; классный чин государственного советника юстиции 3 класса – Кайрату Абдиханову, Жаркынбеку Бакашбаеву, Максату Кожабаеву, Серику Шалабаеву; высший квалификационный класс 3 категории - Нурлану Шабдару.

В ходе церемонии состоялось и награждение высокими государственными наградами.

Заместитель начальника Службы государственной охраны Талгат Мухтаров был удостоен ордена «Даңқ» I степени.

Орден «Даңқ» ІІ степени был вручен начальнику департамента Комитета национальной безопасности по Карагандинской области Кендебаю Адамбекову, первому заместителю председателя Агентства по противодействию коррупции Олжасу Бектенову, командующему региональным командованием «Батыс» Национальной гвардии Арману Жумагалиеву.

Ордена «Айбын» І степени удостоены заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности Адильжан Алшинов, начальник департамента инженерных войск Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан Нурлан Конусов.

Орденом «Айбын» ІІ степени награждены инспектор батальона патрульной полиции управления полиции города Усть-Каменогорск департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Нуржан Какеев, начальник департамента Генеральной прокуратуры Серик Карипбеков, начальник следственного департамента Агентства по финансовому мониторингу Саят Саукомбеков, заместитель председателя комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Марат Хасенов.

Ордена «Айбын» ІІІ степени удостоен специалист президентского полка «Батыр» сил особого назначения Службы государственной охраны Евгений Пивень.

Орденом «Құрмет» награждена старший инспектор управления местной полицейской службы по Жамбылской области Диляфруз Кинжеханова.

Медали «Ерлігі үшін» вручены старшему инспектору линейного отдела полиции на станции Кызылорда департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел Дархану Абдикаримову, командиру отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимиру Белякову, старшему пожарному-спасателю специализированной пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Министерства по чрезвычайным ситуациям Айдархану Кемаладинову, инспектору роты патрульной полиции управления полиции города Талдыкоргана департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Даурену Нарикбаеву, контролеру учреждения РУ-170/1 департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Абылаю Толееву.

Медали «Жауынгерлік ерлігі үшін» удостоены командир десантно-штурмового батальона войсковой части 18404 Министерства обороны Жасулан Байбараков, командир войсковой части 15632 Министерства обороны Жанат Бектурганов, начальник департамента Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан Ильнур Бисембаев, старший офицер войсковой части 14776 Министерства обороны Максим Добросельский, техник – старший механик-водитель роты мотострелкового батальона войсковой части 21450 Министерства обороны Нуржан Жариякул, командир ракетно-артиллерийского корабля (3 ранга) войсковой части 21814 Министерства обороны Баургали Имашев, старший инспектор-летчик – старший офицер направления управления боевой подготовки управления командующего силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан Ерлан Козгулов, начальник управления Комитета национальной безопасности Шынаркул Сейдахметова.