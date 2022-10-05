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Глава государства вручил госнаграды группе жителей Карагандинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 11:54
Глава государства вручил госнаграды группе жителей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Президент вручил государственные награды группе граждан Карагандинской области за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства №1030 от 4 октября 2022 года за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом «Құрмет» - тренер – преподаватель КГУ «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису» Эльмира Каировна Алиева; орденом «Құрмет» - заведующий отделением КГП «Карагандинская областная клиническая больница» Евгений Семенович Морозов;

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени - начальник цеха АО «Арселор Миттал Темиртау» Алексей Александрович Берг;

медалью «Ерен еңбегі үшін» - начальник участка шахты «Тентекская» АО «Арселлор Миттал Темиртау» Артем Иренгаипович Касымов;

медалью «Ерен еңбегі үшін» - руководитель ОО «Союз многодетных матерей «Talbesyk» Лаззат Таймыровна Кожахметова;

медалью «Ерен еңбегі үшін» - машинист участка «Горный» ТОО «Kazakhmys Coal» Александр Владимирович Комарда.


Фото: t.me/bort_01




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