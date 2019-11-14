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Глава государства возмутился ростом цен на муку в Кокшетау

14 Ноября 2019 12:45
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Глава государства возмутился ростом цен на муку в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Отсутствие должного контроля за ценообразованием в стране отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

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«В Кокшетау, столице одного из главных зерновых регионов, рост цен на муку был максимальным – почти 47%!» - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что тем самым все меры по повышению реальных доходов населения сводятся на нет.

«Это говорит об отсутствии должного контроля за ценообразованием», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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Автор:

Серик Сабеков

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