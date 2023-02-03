Глава государства возложил цветы к памятнику Шерхану Муртазе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства, находящийся с рабочей поездкой в Жамбылской области, возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды.

В ходе встречи с представителями местной интеллигенции, состоявшейся у памятника, Президент отметил, что писатель внес огромный вклад в развитие национальной духовности

«Не будет преувеличением сказать, что Шерхан Муртаза – истинный сын своего народа, выдающийся писатель. Думаю, мы все в юности читали его роман «Қызыл жебе» и другие произведения, а книга «Бір кем дүние» актуальна и сегодня. Эта книга – настоящий источник духовности для всех, особенно для молодежи. Поэтому сегодня мы собрались у памятника выдающемуся писателю, чтобы почтить его память», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz