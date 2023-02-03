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Глава государства возложил цветы к памятнику Шерхану Муртазе

3 Февраля 2023, 14:54
Глава государства возложил цветы к памятнику Шерхану Муртазе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства, находящийся с рабочей поездкой в Жамбылской области, возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды.


В ходе встречи с представителями местной интеллигенции, состоявшейся у памятника, Президент отметил, что писатель внес огромный вклад в развитие национальной духовности

«Не будет преувеличением сказать, что Шерхан Муртаза – истинный сын своего народа, выдающийся писатель. Думаю, мы все в юности читали его роман «Қызыл жебе» и другие произведения, а книга «Бір кем дүние» актуальна и сегодня. Эта книга – настоящий источник духовности для всех, особенно для молодежи. Поэтому сегодня мы собрались у памятника выдающемуся писателю, чтобы почтить его память», – отметил Касым-Жомарт Токаев.


Фото: akorda.kz


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