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Глава государства внес поправки в Кодекс об административных правонарушениях

4 Января 2020 14:58
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Глава государства внес поправки в Кодекс об административных правонарушениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

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Текст закона публикуется в печати.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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