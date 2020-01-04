Глава государства внес поправки в Кодекс об административных правонарушениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст закона публикуется в печати.