Глава государства внес изменения в Трудовой кодекс РК по вопросам совершенствования регулирования дистанционной работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы».

В Закон внесена поправка, направленная на недопущение дискриминации в оплате труда в отношении работников, находящихся на дистанционной работе.

Закреплена норма, согласно которой работодатель не вправе требовать от дистанционного работника находиться в режиме доступности вне рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.

С учетом специфики дистанционной работы законопроектом предусмотрены электронные форматы взаимодействия работодателя и работника. Закреплена возможность при подготовке уведомлений, объяснительных использовать электронный документ, удостоверенный электронной цифровой подписью, а также иные электронные форматы при условии обеспечения авторизации и идентификации работника или работодателя. Законопроектом установлен порядок избрания и наделения полномочиями выборных представителей работников, в том числе с учетом возможности использования дистанционного голосования.