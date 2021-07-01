Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства внес изменения в Трудовой кодекс РК по вопросам совершенствования регулирования дистанционной работы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Июля 2021, 18:03
Глава государства внес изменения в Трудовой кодекс РК по вопросам совершенствования регулирования дистанционной работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы».

В Закон внесена поправка, направленная на недопущение дискриминации в оплате труда в отношении работников, находящихся на дистанционной работе.

Закреплена норма, согласно которой работодатель не вправе требовать от дистанционного работника находиться в режиме доступности вне рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.

С учетом специфики дистанционной работы законопроектом предусмотрены электронные форматы взаимодействия работодателя и работника. Закреплена возможность при подготовке уведомлений, объяснительных использовать электронный документ, удостоверенный электронной цифровой подписью, а также иные электронные форматы при условии обеспечения авторизации и идентификации работника или работодателя. Законопроектом установлен порядок избрания и наделения полномочиями выборных представителей работников, в том числе с учетом возможности использования дистанционного голосования.

Президент Казахстана   Акорда   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области