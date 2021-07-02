Глава государства внес изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Введены в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, закрепляющие компетенцию антикоррупционной службы по выявлению и пресечению административных правонарушений.

Антикоррупционная служба наделена правом составления протоколов об административных правонарушениях по 15 статьям. В их числе все 6 коррупционных статей Кодекса (ст.ст.676-681 КоАП), 2 состава в области предпринимательской деятельности (ст.ст. 154, 173 КоАП), 7 правонарушений, посягающих на институты государственной власти и связанных с нарушениями при административном либо уголовном производстве (ст.ст. 658-662, 665, 667 КоАП).

Также казахстанцы могут быть привлечены к административной ответственности за предоставление незаконного материального вознаграждения.

За предоставление вознаграждений, подарков или льгот физические лица понесут наказание по ст. 676 КоАП в виде штрафа размером 200 МРП, это почти 600 тысяч тенге.

При этом если такое вознаграждение или подарок будет исходить со стороны юридического лица, то такое деяние будет квалифицироваться по ст.678 КоАП и здесь уже штраф возрастает до 700 МРП, это свыше 2 млн тенге. При повторном совершении такого правонарушения в течение года юридическое лицо заплатит в два раза больше – 1500 МРП или 4,5 млн тенге.

Также предусмотрена мера наказания для должностных лиц за непринятие мер пор противодействию коррупции.

Помимо этого, для должностных лиц предусмотрен штраф за принятие на работу бывших коррупционеров.

Также юридические лица могут быть наказаны по коррупции в рамках КоАП за незаконное предоставление материального вознаграждения должностным лицам. При этом суммы штрафа варьируются от 700 до 1500 МРП.