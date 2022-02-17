Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду. Такое мнение высказала известная певица Тамара Асар, прослушав интервью Президента РК Касым-Жомарта Токаева телеканалу Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне очень понравилось интервью нашего Президента, я прослушала его от начала до конца. Во-первых, мне понравилось то, что он дал интервью на государственном языке, и его было приятно слушать. Президент дал хорошие ответы на все вопросы, дипломатичные ответы. Я хотела бы, чтобы каждый казахстанец умел так говорить. Потому что у нас ценится умение говорить тепло, благожелательно.

Больше всего мне понравились его слова о том, что нужно приучать народ к труду. Действительно, у нас стал значительно меньше цениться труд. Мало людей, живущих трудом. Нам нужно увеличить численность рабочего класса, людей, которые работают с утра до вечера. Вот, это мне очень понравилось, что Президент говорил о трудовом народе», – сказала Тамара Асар.

По ее мнению, сейчас в казахстанском обществе каждый второй хочет быть политиком, блогером – «каждый второй хочет быть цветком Интернета». Но лучше, чтобы люди были заняты реальным трудом.

«Я бы хотела, чтобы каждое утро большие автобусы отвозили людей на заводы и фабрики, и думаю, что все казахстанцы это понимают», – подчеркнула артистка.