+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар

17 Февраля 2022 22:09
Поделиться:
Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду. Такое мнение высказала известная певица Тамара Асар, прослушав интервью Президента РК Касым-Жомарта Токаева телеканалу Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
255 атыраусцев получили безвозмездные гранты на открытие бизнеса
Группа народного контроля в Жанаозене проверяет кандидатов на трудоустройство Автобусный парк Актау обновили на 70% Художественную студию при поддержке государства открыл житель Актау

«Мне очень понравилось интервью нашего Президента, я прослушала его от начала до конца. Во-первых, мне понравилось то, что он дал интервью на государственном языке, и его было приятно слушать. Президент дал хорошие ответы на все вопросы, дипломатичные ответы. Я хотела бы, чтобы каждый казахстанец умел так говорить. Потому что у нас ценится умение говорить тепло, благожелательно.

Больше всего мне понравились его слова о том, что нужно приучать народ к труду. Действительно, у нас стал значительно меньше цениться труд. Мало людей, живущих трудом. Нам нужно увеличить численность рабочего класса, людей, которые работают с утра до вечера. Вот, это мне очень понравилось, что Президент говорил о трудовом народе», – сказала Тамара Асар.

По ее мнению, сейчас в казахстанском обществе каждый второй хочет быть политиком, блогером – «каждый второй хочет быть цветком Интернета». Но лучше, чтобы люди были заняты реальным трудом.

«Я бы хотела, чтобы каждое утро большие автобусы отвозили людей на заводы и фабрики, и думаю, что все казахстанцы это понимают», – подчеркнула артистка.


Фото: voxpopuli.kz
Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
255 атыраусцев получили безвозмездные гранты на открытие бизнеса
Группа народного контроля в Жанаозене проверяет кандидатов на трудоустройство
Автобусный парк Актау обновили на 70%
Художественную студию при поддержке государства открыл житель Актау
Популярное
1 О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
2 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
4 Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
5 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
6 Глава государства принял министра обороны
Читайте также
Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Президент РК рассказал о планах по написанию книги
О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
Глава государства принял министра обороны
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив