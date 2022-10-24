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Глава государства утвердил Военную доктрину Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Октября 2022, 12:48
Глава государства утвердил Военную доктрину Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Документ разработан Министерством обороны совместно с другими силовыми структурами и заинтересованными государственными органами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Послании-2021 «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства заявил о необходимости перезагрузки Военной доктрины. Он дал ряд поручений по переформатированию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Президент подчеркнул, что укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы должны стать приоритетами государственного значения.

В документе отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры по систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрению системы военного планирования.

С целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил предусмотрено развитие Сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других государственных органов.

Новая редакция Военной доктрины позволяет адаптировать взгляды государства на обеспечение военной безопасности и обороны к современным требованиям и условиям, а также повышает военный потенциал страны для адекватного реагирования на новые угрозы и риски.

Указ о внесении изменений в Военную доктрину вступил в законную силу.


Фото : gov.kz


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