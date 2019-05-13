Глава государства сыграл с молодежью в настольный теннис

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ходе поездки в Западно-Казахстанскую область Глава государства сыграл с молодежью в настольный теннис, передает МИА «Казинформ».

Видео размещено на странице пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в Facebook.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил строительство физкультурно-оздоровительных комплексов во всех районах области.

- За счет иностранных инвестиций в двух отдаленных районах начато строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Это хорошее начинание. Поручаю акимату в рамках Года молодежи обеспечить строительство таких комплексов во всех районах. Вместе с тем необходимо усилить жилищную политику. Поручаю акиму установить жесткий контроль за ходом строительства, - указал Президент Казахстана.