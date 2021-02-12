Глава государства: Суды обязаны применять все достижения современных технологий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Модернизация судебной системы будет продолжена. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы, передает МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев также подробно остановился на вопросе использования новых судебных IT-сервисов. По его словам, суды обязаны применять все достижения современных технологий, консервативные подходы здесь неуместны. При этом нужно и дальше идти в ногу со временем, активно внедряя востребованные технологические решения.

«Предлагаемые IT-сервисы позволят сформировать интегрированную базу знаний. В частности, обратившись к ней, судья сможет увидеть решения коллег по аналогичным делам. Это позволит избежать принятия неверного судебного акта. Преимущества IT-технологий должны почувствовать и участники процесса, которым изначально важно понимать вероятность исхода своего дела. Для этого следует открыть доступ к IT-сервисам судебной системы всем заинтересованным лицам. Это реально сложная задача, здесь надо подойти абсолютно рационально, как говорится, с умом. Безусловно, с соблюдением требований о конфиденциальности информации», – сказал Глава государства.

Президент поручил детально проработать новый судебный IT-сервис, который содержит элементы искусственного интеллекта. На основе введенного большого массива судебных актов он сможет прогнозировать вероятный исход дела. Необходимо учесть риск, связанный с тем, что неправильная судебная практика спровоцирует неверный прогноз.

«При эффективной судебной системе в обществе надежно закрепляется верховенство закона. Успешно проводятся реформы. Это положительно сказывается на благополучии и безопасности наших граждан. Поэтому модернизация судебной системы будет продолжена. Казахстанское общество ждет кардинальных позитивных изменений в судебной сфере», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Глава государства провел совещание по вопросам модернизации судебной системы.