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Глава государства: Стабильность будет только там, где есть закон и порядок

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Марта 2023, 15:47
Глава государства: Стабильность будет только там, где есть закон и порядок Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Особое внимание следует уделить вопросам сохранения общественной стабильности. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с участием Премьер-Министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему. Реформы должны, прежде всего, формировать в обществе новую политическую культуру. В то же время необходимо утверждать новые ценности. Отныне приоритет будет отдаваться, в первую очередь, интересам страны и правам каждого человека. При ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан. Одно неосторожное слово, одно необдуманное решение может нанести вред стране. Государство, безусловно, гарантирует свободу слова. Но это не означает вседозволенности. Каждый гражданин обязан в полной мере соблюдать требования закона, связанные с сохранением мира и территориальной целостности страны. Стабильность будет только там, где есть закон и порядок. Этот принцип является общим для всех», – отметил Президент.


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