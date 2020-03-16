Глава государства сменил главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением Главы государства Орманбетов Нурлан Секенович назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Также Распоряжением Главы государства Карбенов Нурлан Жанайдарович освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.



