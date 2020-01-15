Глава государства рассказал Президентскому резерву о направлениях волонтерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал участников Президентского молодежного кадрового резерва активно участвовать в волонтерстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера. Это будет год добрых дел в масштабе всей страны. Я призываю всех людей независимо от возраста и особенно участников Президентского кадрового резерва принять самое активное участие в реализации мероприятий Года волонтера. Раньше их называли добровольцами или людьми, наделенными щедрой душой. По оценкам ООН, до миллиарда человек по всему миру посвящают свое время волонтерской деятельности», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с участниками Президентского молодежного кадрового резерва.

Президент констатировал, что вклад волонтерства в мировом ВВП составляет почти 2,5%.

«Вы могли бы поделиться своими знаниями и опытом со студентами университетов, колледжей, учениками сельских школ. Возможно, именно ваш пример воодушевит и вдохновит десятки юных ребят, мечтающих создать собственную историю успеха. Многие могли бы начать реализацию общественно полезных инициатив. Существует множество направлений, где ваша бескорыстная помощь может принести осязаемую пользу окружающим», - отметил Глава государства.

«Это забота о людях, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, воспитанниках детских домов, лицах с ограниченными возможностями и помощь пожилым людям. Это участие в образовательных проектах для сельских детей, а также повышение правовой грамотности наших граждан. Это защита окружающей среды, а также духовного, исторического, материального, культурного наследия нашего народа. Работы для волонтеров очень много. Волонтерство – это форма выражения патриотизма и служения обществу», - заключил К. Токаев.

Напомним, сегодня, 15 января, в Акорде проходит встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.

Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.







