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вчера 21:52
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Глава государства рассказал о вкладе Казахстана в миротворческую деятельность ООН
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о вкладе Казахстана в миротворческую деятельность Организации Объединенных Наций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в предшествующие 2 года Казахстан сосредоточился на укреплении безопасности, нераспространения ядерного оружия и регионального сотрудничества, подтверждая таким образом нашу приверженность делу мира, сказал Президент на 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава государства перечислил достижения нашей страны в этой сфере.
Так, Казахстан вносит свой вклад в миротворческую деятельность ООН, вместе с индийскими партнерами создавая временные отряды ООН в Ливане. Также предоставляет военных наблюдателей.
К. Токаев отметил: мы гордимся тем, что Казахстан стал глобальным центром диалога религий и цивилизаций. С 2003 года столица РК удостоилась чести раз в 3 года созывать Съезд лидеров мировых и традиционных религий при поддержке ООН, заключил Глава государства.
Напомним, сегодня Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН.
В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. В частности, Президент встретился с Королем Иордании Абдаллой II, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Швейцарии Ули Маурером и Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.
Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.
Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.
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