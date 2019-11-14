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Глава государства рассказал о том, как решается жилищный вопрос в Акмолинской области
14 Ноября 2019 13:56
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, как решается жилищный вопрос в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой Twitter Акорды.
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«Мы все видим происходящие положительные изменения в регионе. За два года по программе «Нұрлы жер» было сдано 900 тыс. кв. м. жилья. Решен квартирный вопрос более 8 тыс. семей», - сказал Касым-Жомарт Токаев
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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