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Глава государства рассказал о том, как решается жилищный вопрос в Акмолинской области

14 Ноября 2019 13:56
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Глава государства рассказал о том, как решается жилищный вопрос в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, как решается жилищный вопрос в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой Twitter Акорды.

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«Мы все видим происходящие положительные изменения в регионе. За два года по программе «Нұрлы жер» было сдано 900 тыс. кв. м. жилья. Решен квартирный вопрос более 8 тыс. семей», - сказал Касым-Жомарт Токаев

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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Автор:

Серик Сабеков

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