Глава государства рассказал о том, как решается жилищный вопрос в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, как решается жилищный вопрос в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой Twitter Акорды.

«Мы все видим происходящие положительные изменения в регионе. За два года по программе «Нұрлы жер» было сдано 900 тыс. кв. м. жилья. Решен квартирный вопрос более 8 тыс. семей», - сказал Касым-Жомарт Токаев