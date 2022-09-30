Глава государства проводит встречу с общественностью Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Началась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с общественностью Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

Президент отметил, что в этом году, учитывая пожелания людей, было принято решение создать в регионе отдельную область.

«Этот шаг позволит оперативно решать социально-экономические проблемы и будет способствовать повышению благосостояния местных жителей. Будут созданы условия для поступления инвестиций, открытия новых производств и рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. Прямое финансирование области будет системно осуществляется из республиканского бюджета», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Это решение ознаменовало, по его словам, торжество исторической справедливости. В знак особого уважения к великому Абаю вновь созданная область названа его именем.

Глава государства сказал, что каждый гражданин вне зависимости от места проживания имеет право на достойную жизнь и полноценную самореализацию, потому что общенациональные богатства создаются благодаря труду и усилиям всех жителей страны.

«Мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей для всех. Убежден, что подлинная мощь государства закладывается в регионах. Именно поэтому принцип «сильные регионы – сильная страна» стал одной из базовых основ моего политического курса», - подчеркнул Президент.













Фото : t.me/bort_01