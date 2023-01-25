Глава государства провел заседание Совета Безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании рассмотрены вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих.

Заслушаны доклады министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

По итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.

Фото: akorda.kz