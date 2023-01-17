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Глава государства провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном

17 Января 2023, 19:45
Глава государства провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим экономическим и торговым партнером Казахстана в регионе. Как сказал Глава государства, в ходе переговоров с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подписаны важные соглашения.

По словам Президента, принятая правительствами Казахстана и ОАЭ Совместная декларация о создании стратегических инвестиционных проектов придаст мощный импульс укреплению двустороннего партнерства.

Глава государства, подчеркнув приоритетность инвестиционного взаимодействия, пригласил группу компаний шейха Сурура бен Мухаммеда Аль Нахаяна реализовать ряд проектов под эгидой принятой декларации.

В свою очередь старший представитель правящей семьи эмирата Абу-Даби поделился своими планами по инвестированию в казахстанские проекты.

Ранее сообщалось, что 15 января Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Глава государства принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» и выступил на церемонии открытия саммита. Президент также провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси.

Сегодня состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева перед Дворцом Президента Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Ватан». После чего Глава государства и Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых подписан ряд документов. Также Главы двух государств сделали совместное заявление.


Фото: akorda.kz


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