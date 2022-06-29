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Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым
29 Июня 2022 15:50

Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Ашхабад для участия в работе Шестого Каспийского саммита, провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава нашего государства поблагодарил туркменского коллегу за традиционное гостеприимство. В связи с тем, что это первая очная встреча на высшем уровне после избрания Сердара Бердымухамедова Президентом Туркменистана, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой на выборах.

Лидер Казахстана отметил особую значимость ашхабадского саммита. Он выразил уверенность, что итоги мероприятия будут способствовать укреплению уз дружбы и добрососедства прикаспийских стран и определят новые горизонты их взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Туркменистана в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Ашхабад. Говоря о повестке саммита, Сердар Бердымухамедов высказал мнение, что итоги форума послужат на благо общего для нас Каспийского региона.

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