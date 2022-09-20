Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент
Глава государства провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста
20 Сентября 2022, 20:35

Глава государства провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Глава государства провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Борт № 1».

Собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия между Казахстаном и МККК, а также обменялись мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность покидающему свой пост Петеру Мауреру за вклад в укрепление сотрудничества с нашей страной и плодотворную работу, которую он проделал за последние десять лет во главе организации.

Петер Маурер поблагодарил Президента Казахстана за высокую оценку его деятельности.

Руководитель МККК отметил важность реализуемых под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ в стране и его личный вклад в развитие сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста.

Фото: t.me/bort_01





Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
Азиатская модель сотрудничества: роль Казахстана в укреплении мира
Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
Игорь Рогов отчитался Президенту о работе Комиссии по правам человека
Президент внес изменения в Военную доктрину Казахстана
Глава государства поздравил фермеров Казахстана с итогами уборки урожая
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив