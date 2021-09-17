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Глава государства провел встречу с президентом Ирана

17 Сентября 2021, 11:43
Глава государства провел встречу с президентом Ирана

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси с победой на недавних президентских выборах и высоко оценил состояние сотрудничества между странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Это наша первая встреча. Уверен, что она придаст импульс взаимодействию между нашими государствами. Иран – наш добрый сосед в Каспийском регионе и близкий партнер в исламском мире. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном налажено тесное сотрудничество», – сказал Глава государства.

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В свою очередь Ибрахим Раиси высказал Президенту Касым-Жомарту Токаеву признательность за поздравление и направление специальной казахстанской делегации на его инаугурацию.

«Между нашими странами налажено всестороннее сотрудничество. Полагаю, что имеются перспективы для расширения наших связей. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча положит начало нашему дальнейшему сближению», – заявил Президент Ибрахим Раиси.

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Стороны отметили положительные тенденции в развитии двусторонней торговли в этом году и подтвердили готовность приложить усилия с целью его наращивания. Также была высказана общая заинтересованность в укреплении связей в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций.

В завершение встречи главы государств договорились обменяться визитами.

Напомним, 16-17 сентября Президент Казахстана принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе (Таджикистан).

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