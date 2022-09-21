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Глава государства провел встречу с Президентом Европейского Совета
21 Сентября 2022, 04:34

Глава государства провел встречу с Президентом Европейского Совета

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На полях глобального саммита по продовольственной безопасности Глава государства встретился с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества.

Лидеры с удовлетворением отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане.

Глава государства и Президент Европейского Совета договорились поддерживать регулярные контакты.

В завершение лидер Казахстана пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом нашу страну.


Фото: akorda.kz


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