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Глава государства провел встречу с президентом «Eurasia Group»

26 Сентября 2019 04:04
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Глава государства провел встречу с президентом «Eurasia Group»

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В рамках визита в Нью-Йорк Касым-Жомарт Токаев встретился с известным американским политологом, основателем и президентом исследовательской и консалтинговой компании «Eurasia Group» Яном Бреммером. ОБ этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Cобеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, обсудили современные тренды в технологическом развитии.

В завершение встречи Президент Казахстана пригласил Яна Бреммера принять участие в работе международной дискуссионной площадки «Astana Club».

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Ключевые слова: ООН, Президент Казахстана, США, 74-я Генассамблея ООН,
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