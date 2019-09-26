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Глава государства провел встречу с президентом «Eurasia Group»
26 Сентября 2019 04:04
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НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В рамках визита в Нью-Йорк Касым-Жомарт Токаев встретился с известным американским политологом, основателем и президентом исследовательской и консалтинговой компании «Eurasia Group» Яном Бреммером. ОБ этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеПрезидент Казахстана выступил на Форуме высокого уровня под эгидой Генассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев предложил создать межрегиональный центр ООН по ЦУР в Казахстане Экономика Казахстана будет поступательно расти - Глава государства на Генассамблее ООН
Cобеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, обсудили современные тренды в технологическом развитии.
В завершение встречи Президент Казахстана пригласил Яна Бреммера принять участие в работе международной дискуссионной площадки «Astana Club».
Ключевые слова: ООН, Президент Казахстана, США, 74-я Генассамблея ООН,
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