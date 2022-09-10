Глава государства провел встречу с представителями крупного бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции «Акорда» состоялось встреча Президента с представителями бизнес-сообщества страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что цель сегодняшнего мероприятия – обсудить роль отечественного предпринимательства в дальнейшем развитии государства.

«В Послании народу Казахстана я особо подчеркнул неизменность базовой цели нашей экономической политики – качественный и инклюзивный рост благосостояния всей страны. Достичь этой цели можно только через построение свободной и эффективной рыночной экономики. Ведущая роль государства в экономике и, тем более, вмешательство государства в дела бизнеса должны и будут уходить в прошлое. Обязанность государства состоит в содействии законопослушному бизнесу как внутри страны, так и на международных рынках», – сказал Глава государства.

По его словам, продолжится работа по демонополизации экономики и открытию рынков.

«Конкурентное поле будет выровнено – больше не будет каких-либо персонифицированных преференций. Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому. Вне зависимости от связей в госаппарате и покровительства с его стороны. Это базовая установка. Мы будем развивать малый и средний бизнес, взращивать новую волну предпринимателей, поощрять разработку свежих идей, новых смыслов. В то же время государство не откажется от поддержки крупного, состоявшегося бизнеса. Напротив, именно от вас мы в первую очередь ждем созидательного участия в построении Справедливого Казахстана», - подчеркнул Президент.

Он сообщил представителям бизнеса о принятии ряда решений с целью достичь этих целей. В частности, будут кардинально перезагружены налоговая политика и налоговое администрирование.

«В 2024 году заработает новый Налоговый кодекс. К его разработке бизнес будет подключен самым непосредственным образом. Это мое поручение Правительству. С 2024 года будет запущено «регулирование с чистого листа». Это избавит бизнес от избыточного административного прессинга. Будут полностью пересмотрены подходы к государственным закупкам и модель государственно-частного партнерства, усовершенствовано законодательство по недропользованию», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает важным пересмотреть подходы к отраслевым политикам, в том числе к развитию агропромышленного комплекса, строительной отрасли, транспортно-логистического сектора.

«Как видите, перед нами – огромный фронт работы, справиться с которым можно только объединив усилия власти, общества и бизнеса. При этом еще раз подтверждаю, что принципы взаимодействия государства с бизнесом, которые я высказал в ходе нашей встречи 21 января, остаются прежними. Напомню, это честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей», – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал представителей крупного бизнеса не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем.

«Не менее важны и инвестиции в человеческий капитал: строительство современных детсадов, комфортных школ, больниц, сильных университетов, развитие туризма. Мы рассчитываем и на благотворительные акции с вашей стороны. Сейчас в стране остро стоит проблема нехватки школ, студенческих общежитий, спортивных объектов для молодежи. Ваша помощь имела бы большое значение для страны», - подчеркнул Президент.

В завершение Глава государства отметил важность продолжения конструктивного диалога между властью и бизнесом.









Фото: akorda.kz











