Глава государства провел встречу с генеральным секретарем ОЭСР

30 Ноября 2022, 18:54

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Находящийся с официальным визитом во Франции Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи Президент отметил плодотворное сотрудничество Казахстана и ОЭСР.

«Вчера на встрече с Президентом Эмманюэлем Макроном мы еще раз подтвердили наши позиции по многим аспектам двустороннего взаимодействия и подписали важные документы. Также я хочу отметить, что взаимоотношения с Организацией экономического сотрудничества и развития всегда были приоритетом для Казахстана. Мы хотим сохранить наши связи с Вашей организацией. Мы также признательны за Ваши рекомендации и предложения, касающиеся экономического развития нашей страны, – сказал Президент.

За время сотрудничества с организацией Казахстан подписал 42 юридических документа организации, участвует в 37 рабочих органах ОЭСР и имеет активное членство в нескольких отраслевых документах.

Кроме того, Казахстан активно участвует в региональных инициативах ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, борьбе с коррупцией и развитию зеленой экономики. Глава государства полагает, что расширение совместных инициатив в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между Правительством и ОЭСР станет ключевым шагом в дальнейшем сотрудничестве.

Матиас Корман положительно оценил плодотворное сотрудничество с Казахстаном. По итогам встречи был подписан Протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития. Президент также оставил памятную запись в Книге почетных гостей организации.

Фото: akorda.kz