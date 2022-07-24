24 Июля 2022 13:26

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил личный вклад узбекского лидера в укрепление стратегического партнерства, отношений дружбы и добрососедства между нашими странами.

Также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и график предстоящих встреч на высшем уровне.





Фото: akorda.kz















