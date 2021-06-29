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Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Июня 2021, 13:05
Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Подтвердив неизменный характер казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, лидеры стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия.

В целях придания практического импульса всестороннему сотрудничеству Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить в этом году Туркменистан с официальным визитом, в рамках которого ожидается подписание ряда важных соглашений.

Глава государства с благодарностью принял приглашение, а также выразил готовность принять участие в предстоящем осенью текущего года VI Каспийском саммите в Ашхабаде.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о дальнейших коллективных мерах по активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Гурбангулы Бердымухамедова организовать очередную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Туркменистане.

Президент Казахстана тепло поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности в интересах и на благо процветания братского Туркменистана.


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