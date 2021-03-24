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    18:31, 23 Март 2021 | GMT +6

    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств дали высокую оценку нынешнему состоянию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также достигнутой договоренности о создании цифровой платформы в Казахстане.

    Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение по поводу совместных проектов в области авиастроения, автомобилестроения, химической индустрии. По его мнению, важное значение будет иметь подписание в апреле этого года в Казани Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы между правительствами двух государств.

    Президент Владимир Путин также отметил важность наращивания контактов между Россией и Казахстаном в торгово-экономической, военно-технической и цифровой сферах.

    В ходе беседы Касым-Жомартом Токаевым была высказана просьба обеспечить дополнительную поставку вакцины «Спутник V» в нашу страну.

    Главы государств констатировали схожесть позиций в отношении дальнейшего укрепления потенциала Евразийского экономического союза и условились тесно взаимодействовать по этому направлению партнерства.


    Теги:
    Президент Вакцинация Президент Казахстана Главная Экономика Россия Интеграция и партнерство
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