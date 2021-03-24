Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств дали высокую оценку нынешнему состоянию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также достигнутой договоренности о создании цифровой платформы в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение по поводу совместных проектов в области авиастроения, автомобилестроения, химической индустрии. По его мнению, важное значение будет иметь подписание в апреле этого года в Казани Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы между правительствами двух государств.

Президент Владимир Путин также отметил важность наращивания контактов между Россией и Казахстаном в торгово-экономической, военно-технической и цифровой сферах.

В ходе беседы Касым-Жомартом Токаевым была высказана просьба обеспечить дополнительную поставку вакцины «Спутник V» в нашу страну.

Главы государств констатировали схожесть позиций в отношении дальнейшего укрепления потенциала Евразийского экономического союза и условились тесно взаимодействовать по этому направлению партнерства.