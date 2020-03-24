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Глава государства провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерришем

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Марта 2020, 21:59
Глава государства провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерришем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 марта состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсуждались вопросы укрепления взаимодействия в этот ответственный период мировой ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заявил, что Казахстан поддерживает усилия ООН по налаживанию широкого международного сотрудничества и координации усилий отдельных государств в борьбе против пандемии коронавируса. По словам Президента, недавнее предложение Генсека ООН объявить глобальное перемирие, прекратить все войны и конфликты является актуальной инициативой и достойно поддержки всех государств-участников.

Собеседники обсудили также вопросы подготовки предстоящей юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 75-летию создания всемирной организации. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан решительно поддерживает цели и задачи ООН, выступает за дальнейшее укрепление этого уникального и безальтернативного института.


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