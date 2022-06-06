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Глава государства провел телефонные разговоры с лидерами Кыргызстана и Узбекистана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Июня 2022, 18:28
Глава государства провел телефонные разговоры с лидерами Кыргызстана и Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума и приветствовал начало нового этапа развития Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава нашего государства поблагодарил Садыра Жапарова за поздравление и активное участие в референдуме миссии наблюдателей из Кыргызстана. Президент Казахстана сообщил, что в процессе строительства Нового Казахстана особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению сотрудничества с братским Кыргызстаном.

Собеседники отметили, что итоги недавних переговоров в Бишкеке подтвердили высокий уровень казахстанско-кыргызских отношений и определили новые горизонты стратегического партнерства двух стран. В настоящее время правительства Казахстана и Кыргызстана работают над реализацией достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе состоявшегося по инициативе узбекской стороны телефонного разговора Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума в Казахстане.

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Глава нашего государства выразил признательность Шавкату Мирзиееву за поздравления, отметив, что конституционные реформы нацелены на модернизацию политической и экономической жизни страны.

Президент Казахстана отметил участие в процессе наблюдения за ходом референдума представительной делегации из Узбекистана.

Лидеры двух государств с удовлетворением отметили поступательное развитие казахстанско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Этому способствует активный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств двух стран. Динамично растут объемы двустороннего товарооборота, который по итогам первого квартала вырос на 30 % и уже превысил 1 млрд долларов.


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