Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Обсуждены вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ситуация в Евразийском пространстве. Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты.

Накануне состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Союза Шарлем Мишелем.



