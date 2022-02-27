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Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции

27 Февраля 2022 18:31
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Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Обсуждены вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ситуация в Евразийском пространстве. Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты.

Накануне состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Союза Шарлем Мишелем.



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