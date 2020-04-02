Глава государства провел телефонные переговоры с президентом Европейского Совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в мире, и совместные меры по ликвидации ее последствий.

В частности, Шарль Мишель дал высокую оценку практическим действиям и решениям Президента Казахстана по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19 в стране. По его словам, Казахстан – чрезвычайно важный партнер ЕС в Центральной Азии. В этой связи участие Казахстана в международных и региональных усилиях в борьбе с коронавирусом имеет большое значение и всецело поддерживается Брюсселем.

Европейский функционер также особо отметил предпринимаемые Президентом Казахстана антикризисные меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечение занятости и выполнение социальных обязательств перед населением. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан предпринимает решительные шаги для обеспечения социально-экономической стабильности государства.

В ходе беседы Президент Казахстана проинформировал представителя ЕС об итогах телефонных переговоров с лидерами России, Китая и ряда стран Центральной Азии по противодействию пандемии. Наряду с этим, Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по продвижению гуманитарного плана для борьбы с коронавирусом, включая привлечение международного финансирования (5 трлн долларов) в рамках оказания помощи наиболее уязвимым странам мира.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-европейских отношений, в том числе реализации нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве «РК - ЕС». Глава государства подчеркнул, что данный документ закладывает прочную основу для дальнейшего укрепления политического диалога, наращивания взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В завершение переговоров собеседники акцентировали внимание на актуальных вопросах региональной и глобальной повестки дня. В частности, Шарль Мишель поинтересовался перспективами проведения межсирийских переговоров в рамках Астанинского формата. Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана предоставить площадку для организации очередного раунда переговоров, которые дополняют Женевский процесс по мирному урегулированию в Сирии.

Телефонный разговор состоялся по инициативе европейской стороны.