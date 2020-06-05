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Глава государства провел совещание с руководством правоохранительных органов

5 Июня 2020, 18:48
Глава государства провел совещание с руководством правоохранительных органов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с руководством Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и аппарата Совета Безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства были представлены отчеты о работе правоохранительных ведомств, состоянии надзора за соблюдением законодательства.

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Президент указал на высокую ответственность правоохранительных органов за укрепление законности, сохранение стабильности и правопорядка в стране. Глава государства подчеркнул роль ведомств силового блока в защите прав и интересов граждан, создании условий для сохранения их здоровья в ходе продолжающейся пандемии коронавируса.

Особый акцент был сделан на необходимости организации подробного разъяснения общественности норм законодательства, реформируемого в рамках проводимой политической реформы.

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Президент Казахстана   Акорда   Генпрокуратура   МВД РК   КНБ  
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