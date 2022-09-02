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    19:33, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Глава государства провел совещание с акимами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено решению задач, озвученных в Послании.


    Президент поручил Правительству и акимам принять меры, направленные на повышение благосостояния населения и оперативное урегулирование социальных проблем страны.

    Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса.


    Глава государства также поручил активизировать подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании в установленные сроки.

    Кроме того, Президент отметил необходимость усилить обратную связь с населением.

    В завершение совещания Глава государства напомнил о важности реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана.



    Фото: akorda.kz





    Теги:
    Акимат Президент Казахстана Главная Послание Президента РК Правоохранительные органы Президент
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