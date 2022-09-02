Глава государства провел совещание с акимами
В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено решению задач, озвученных в Послании.
Президент поручил Правительству и акимам принять меры, направленные на повышение благосостояния населения и оперативное урегулирование социальных проблем страны.
Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса.
Глава государства также поручил активизировать подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании в установленные сроки.
Кроме того, Президент отметил необходимость усилить обратную связь с населением.
В завершение совещания Глава государства напомнил о важности реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана.
Фото: akorda.kz