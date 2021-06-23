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    17:09, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава государства провел совещание по вопросам выборов сельских акимов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам выборов сельских акимов с участием глав областей и городов республиканского значения, а также руководства Администрации Президента и Правительства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Открывая мероприятие, Президент отметил важность предстоящей электоральной кампании.

    «Можно сказать, что это событие является знаменательной вехой в истории нашей страны и стратегически важной для нас задачей. Впервые наши граждане получат возможность напрямую избирать глав местной исполнительной власти. Мы шли к этому постепенно и планомерно», – сказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев напомнил, что инициативу о проведении прямых выборов сельских акимов он озвучил в прошлогоднем Послании народу страны. Всего за год эту инициативу удалось воплотить в жизнь.

    Более 40 % населения Казахстана проживает в селах. Как считает Президент, выборы акимов проводятся, прежде всего, в интересах жителей этих населенных пунктов.

    «Уверен, что предстоящие выборы придадут новый импульс политическим реформам и откроют возможности для вовлечения граждан в процессы управления страной и принятия решений», – убежден Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на усилении партийной конкуренции. Он отметил, что выдвижение кандидатов от партий укрепит институциональную целостность государства и будет способствовать более открытому политическому процессу.

    При этом Президент указал на высокую ответственность исполнительных органов в регионах.

    «Акимы – прямые представители власти в каждом населенном пункте. Общественность оценивает эффективность всей государственной системы управления, исходя из деятельности акимов. Поэтому очень важно правильно организовать предстоящие выборы, которые должны отвечать требованиям эффективного государства и справедливого общества», – заявил Глава государства.

    Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в первую очередь будут проведены выборы 729 сельских акимов, а до конца предстоит избрать еще 46 руководителей местных органов власти.

    Обращаясь к руководителям регионов, Президент поставил перед ними ряд важных задач.

    В частности, Глава государства констатировал непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку. По его словам, несмотря на то, что Казахстан находится в зеленой зоне, расслабляться еще рано, в том числе на фоне возможного появления в нашей стране индийского штамма коронавируса.

    В этой связи Касым-Жомарт Токаев указал на систематические нарушения санитарно-эпидемиологических ограничений и недостаточные темпы вакцинации населения.

    «Акимы, похоже, самоустранились от проведения кампании по вакцинации граждан. Надо четко понимать, что от ее успеха зависит переход к полноценной работе социальных объектов, бизнеса и в целом экономики страны. Сейчас прививочная кампания должна войти в число самых важных задач в работе акимов. Вам следует максимально мобилизоваться и лично возглавить кампанию по вакцинации граждан», – заявил он.

    Глава государства также призвал усилить профилактическую работу по противодействию коррупции. Как сообщил Президент, в прошлом году к уголовной ответственности было привлечено 7 акимов различных уровней и их заместителей, а также 14 руководителей областных управлений и их заместителей. Кроме того, с января 2020 по март 2021 года приняты меры в отношении 20 политических служащих, подчиненные которых уличены в коррупции.

    Президент поручил акимам провести системную работу по устранению коррупционных рисков во вверенных им регионах, отметив, что антикоррупционная служба должна разумно подходить к выполнению стоящих перед ними задач.

    «Как я уже говорил, если госслужащий ошибся при принятии решения, при этом не преследуя злого умысла похитить бюджетные средства или незаконно обогатиться за счет взятки, он не должен привлекаться к уголовной ответственности. В противном случае мы парализуем госаппарат. В орбиту уголовного преследования должны вовлекаться чиновники, которые намеренно пошли на совершение коррупционных преступлений», – полагает Касым-Жомарт Токаев.

    Особое внимание в выступлении было уделено проблемам, связанным с участившимися в ходе прошедшего отопительного сезона несчастными случаями, пожарами, технологическими авариями. Глава государства указал на необходимость принять исчерпывающие меры по обеспечению готовности к оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

    Кроме того, Президент остановился на участившихся случаях порчи общественного имущества, хулиганства и вандализма.

    «На днях в столице пьяный мужчина разбил монитор в лифте и получил за это штраф всего 14 тысяч тенге. Так не пойдет. За такие деяния нужно сажать минимум на 15 суток, или вообще приговаривать к году исправительных работ. Нужна «нулевая терпимость» к подобным случаям. Несоразмерно мягкие наказания, а фактически безнаказанность будут порождать дальнейший рост правонарушений и преступлений. Поэтому необходимо ужесточить законодательство в данном вопросе», – заявил Глава государства.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость уже сейчас приступить к подготовке к новому учебному году, который пройдет в полноценном режиме. По его словам, многие образовательные учреждения простаивали больше года. Поэтому Президент дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей.

    В завершение Глава государства напомнил присутствовавшим на совещании акимам об их ответственности за ситуацию во вверенных им регионах, подчеркнув, что обеспечение общественно-политической стабильности и устойчивого развития является их прямой задачей.

    В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акимов Алматинской области Амандыка Баталова, Туркестанской области Умирзака Шукеева, Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, Актюбинской области Ондасына Уразалина и Акмолинской области Ермека Маржикпаева о ходе подготовки к предстоящим выборам сельских акимов и исполнении поручений по развитию регионов.


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