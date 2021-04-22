Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Открывая мероприятие, Глава государства отметил, что Атырауская область вносит особый вклад в развитие экономики независимого Казахстана: здесь были реализованы первые крупные инвестиционные проекты, которые заложили прочную основу экономической и энергетической безопасности страны. Жизнь нефтяного региона, благополучие его населения всегда остаются в фокусе внимания.

«В целом область развивается динамично. В настоящее время доля ее экономики в общенациональном валовом внутреннем продукте превысила 10 %. Около 30 % инвестиций, привлеченных в страну, приходится на этот регион. Доля Атырау в общем объеме промышленного производства Казахстана достигла 20 %», – отметил Президент.

Вместе с тем, Глава государства напомнил, что в области остается ряд нерешенных проблем. В частности, в прошлом году в регионе сократились объемы промышленного производства и жилищного строительства, уменьшился выпуск продукции малого и среднего бизнеса.

Заслушав доклады о социально-экономической ситуации в Атырауской области, Президент поставил ряд конкретных задач по развитию региона. Прежде всего, он затронул перспективы нефтегазовой отрасли.

«Правительство совместно с акиматом региона должны взять на контроль своевременную реализацию крупных нефтегазовых проектов. Важно в установленные сроки завершить «Проект будущего расширения». Также необходимо полностью освоить месторождение Кашаган. Это позволит за год увеличить добычу нефти на 15 миллионов тонн. В результате будут созданы новые рабочие места, откроются широкие возможности для представителей отечественных сервисных компаний, малого и среднего бизнеса», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поставил под сомнение эффективность деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».

«Строительство инфраструктуры СЭЗ не завершено. С 2015 года на развитие СЭЗ выделено 162 миллиарда тенге, однако запущен всего один проект! Крупные проекты по производству полипропилена и полиэтилена до сих пор не реализованы, потому что не найдены инвесторы и не определены рынки сбыта. Правительство и Фонд «Самрук-Казына» должны ускорить реализацию этих проектов», – заявил Президент.

Наряду с этим Глава государства поставил задачу по улучшению автодорожной инфраструктуры. По его словам, граждан беспокоит рост числа дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествия, в которых 69 человек погибли. Такая ситуация, как было отмечено в выступлении, повторяется из года в год. Особого внимания требует трасса «Уральск-Атырау».

«Правительство и областные акиматы до 2025 года должны отремонтировать и привести в порядок 95 % местных дорог. С 2019 года на эти цели ежегодно из республиканского бюджета выделяется 50 миллиардов тенге. На строительство и ремонт дорог также направляются средства из местного бюджета. Однако можно сказать, что это не дает результатов. Большая часть отремонтированных дорог приходит в негодность уже на следующий год, и об этом следует говорить открыто», - подчеркнул Президент.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, до сих пор не завершена реконструкция автомобильной дороги «Нур-Султан – Алматы». Президент заявил о необходимости ввести в эксплуатацию трассу в 2023 году, предупредив, что исполнение данного поручения должно быть на постоянном контроле Правительства и акимов.

Президент также поручил Правительству внести предложения по повышению эффективности использования транспортного и транзитного потенциала Казахстана.

По его словам, необходимо обсудить с зарубежными партнерами вопросы, касающиеся пересечения границы и прохождения платных магистралей. Кроме того, следует рассмотреть возможности грамотного выстраивания автомобильных потоков внутри городов и создания единых центров управления транспортным движением.

Глава государства затронул и проблемы занятости. Сегодня уровень жизни в Атырауской области выше, чем в других регионах страны. Средняя заработная плата здесь составляет 358 тысяч тенге, что в 1,6 раза выше общереспубликанского показателя. Вместе с тем, следует учитывать, что в скором времени ожидается завершение проекта «Болашак». В ближайшие три года будут освобождены 55 тысяч работников. Аким области планирует трудоустроить 31 тысячу человек. Касым-Жомарт Токаев сказал, что это задача не только Атырауской области, и призвал Правительство принять соответствующие меры.

Кроме того, Глава государства поручил акиму региона совместно с руководителями крупных производственных предприятий своевременно принять меры по противодействию коронавирусу.

«С приходом новой волны пандемии растет число заболевших в тяжелой и крайне тяжелой форме. За последний месяц их количество удвоилось. Выясняется, что в лечебных учреждениях до сих пор не хватает необходимых медикаментов и оборудования. Эта ситуация может привести к резкому росту смертности. Усугубляет положение дефицит квалифицированных специалистов. В области не хватает 207 врачей, в том числе в сельской местности – 52 врача», – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Президент потребовал от руководства области обеспечить лечебные учреждения лекарственными средствами и медицинским оборудованием, дооснастить отделения анестезиологии и реанимации, решить проблему нехватки медицинских работников.

Для успешного развития региона нужно обеспечить его устойчивой энергоснабжением. Правительству в этом вопросе предстоит принять комплексные меры.

Еще одна актуальная проблема – водоснабжение региона. Происходит обмеление реки Урал, ухудшается экологическая обстановка. Это не может не беспокоить местных жителей, нуждающихся в питьевой воде. С большими трудностями сталкиваются и производители сельхозпродукции.

«Мы приняли Программу российско-казахстанского сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал до 2024 года. Правительство должно обеспечить своевременное финансирование мероприятий, предусмотренных Программой. Вместе с тем совместно с российской стороной необходимо принять срочные дополнительные меры», – подчеркнул Глава государства.

Часть населения области и нефтедобывающие компании потребляют воду из магистрального водопровода «Астрахань–Мангышлак», который в настоящее время требует ремонта. Президент поручил Правительству и фонду «Самрук-Казына» провести реконструкцию водопровода «Астрахань-Мангышлак». До сих пор не решена и проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. В области 30 сел не обеспечены питьевой водой соответствующего качества и в полном объеме. Президент поручил Правительству совместно с акиматом полностью решить этот вопрос за два года.

На качество жизни и здоровье граждан напрямую влияет и экологическая ситуация. Только в прошлом году в регионе зарегистрировано 160 случаев загрязнения воздуха.

«Мы приняли новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Предприятия, реализующие программы повышения экологической эффективности, освобождаются от платы за вывоз отходов. В нефтегазовых компаниях следует внедрять лучшие технологии. Правительство вместе с общественными организациями региона должно взять этот вопрос на тщательный контроль», – подчеркнул Президент.

Говоря о древнем городе Сарайшык, одном из наиболее почитаемых исторических мест в Атырауской области, Касым-Жомарт Токаев отметил, что для его популяризации необходима современная туристическая инфраструктура. Акимат запросил у Правительства средства на строительство визит-центра, но согласия еще не получил. Президент призвал Правительству оперативно решить этот вопрос.

По поручению Главы государства подготовлен проект Комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области до 2025 года. В соответствии с ним будет построено 37 новых школ, рассчитанных на 23 тысячи учеников. Это полностью решит проблему трехсменного обучения и дефицита мест в учебных заведениях.

Кроме того, планируется сдать 3,5 миллиона квадратных метров жилья. В результате 25 тысяч атырауских семей будут обеспечены квартирами. В целом реализация Комплексного плана будет способствовать развитию промышленности, агропромышленного комплекса, сферы туризма, а также решению проблем в области энергетики и экологии.

«Для реализации плана предполагается привлечь порядка 9 триллионов тенге инвестиций, большая часть из которых – частные. Кроме того, из бюджета будет выделено более 800 миллиардов тенге, около 700 миллиардов из которых – из республиканского бюджета. Главная задача, которую предстоит решить Правительству и акимату – эффективное расходование выделенных средств», - подчеркнул Глава государства.

По итогам обсуждения Правительству было поручено доработать Комплексный план и утвердить его в течение месяца.

На совещании с докладами выступили аким области Махамбет Досмухамбетов, заместитель Премьер-министра Роман Скляр, председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Нурлан Ногаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.