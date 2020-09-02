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Глава государства провел совещание по вопросам реформирования правоохранительной системы

2 Сентября 2020 19:07
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Глава государства провел совещание по вопросам реформирования правоохранительной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам осуществления реформы правоохранительной и судебной систем в рамках реализации задач, поставленных в озвученном накануне Послании народу Казахстана. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Как отметил Глава государства, главной целью предстоящих изменений должно стать обеспечение верховенства закона, справедливости и безопасности населения.


Основное внимание в ходе совещания было уделено вопросам формирования трехзвенной модели обеспечения защиты прав и свобод граждан и разграничению полномочий правоохранительных и судебных органов. Как подчеркнул Президент, данная система призвана сформировать надежные механизмы гарантирования законности и справедливости.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления реализации положений Послания «Казахстан в новой реальности: время действий» и дал ряд конкретных поручений руководителям правоохранительных органов.

В совещании приняли участие руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, помощник Президента – секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев, Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов, председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, помощник Президента Ерлан Карин, министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.


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#Президент Казахстана   #Послание Президента РК-2020  
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