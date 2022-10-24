Глава государства провел совещание по вопросам развития газовой и энергетической отрасли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Teltgram-канал пресс-службы Президента «БОРТ №1».

В ходе мероприятия было рассмотрено состояние энергетической системы страны, при этом особое внимание было уделено перспективам прохождения зимнего отопительного сезона. С докладом выступил министр энергетики Болат Акчулаков.

Президент поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей.



