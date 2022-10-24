РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:33, 24 Октябрь 2022 | GMT +6

    Глава государства провел совещание по вопросам развития газовой и энергетической отрасли

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Teltgram-канал пресс-службы Президента «БОРТ №1».

    В ходе мероприятия было рассмотрено состояние энергетической системы страны, при этом особое внимание было уделено перспективам прохождения зимнего отопительного сезона. С докладом выступил министр энергетики Болат Акчулаков.

    Президент поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей.




    Теги:
    Минэнерго РК Президент Казахстана Энергетика Главная Правительство Президент
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!