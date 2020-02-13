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Глава государства провел совещание по вопросам информационной безопасности
13 Февраля 2020 18:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На совещании с руководителями ведомств и правоохранительных органов были рассмотрены вопросы профилактической и информационной работы в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению подобных событий в будущем.
Президент Казахстана потребовал усилить работу в информационном пространстве, жестко пресекая любые попытки распространения ложной информации и провокаций.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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