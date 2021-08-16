Глава государства провел совещание по ситуации в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел совещание по ситуации в Афганистане. Об этом сообщил в пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел второе за последние дни совещание по складывающейся в Афганистане ситуации с участием Премьер-министра Аскара Мамина, руководителей ключевых ведомств: Комитета национальной безопасности, министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны, а также Секретаря Совета безопасности.

Обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны.

Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной», - сообщил Б. Уали.