Глава государства провел совещание по реализации Госпрограммы «Цифровой Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент перед началом совещания ознакомился с работой министерств образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, финансов, а также АО «Национальные информационные технологии» по реализации проекта «Smart Data Ukimet». Кроме того, Главе государства была презентована Единая платформа «Smart Bridge».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что цифровизация направлена не только на совершенствование одной отрасли или сферы деятельности, но и на серьезные преобразования в экономике и общественной жизни. Поэтому он напомнил о необходимости создания единой системы мониторинга, объединяющей все государственные органы.

Президент подчеркнул, что пока поставленная перед министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности цель по внедрению передовых и современных технологий не достигнута. По мнению Главы государства, в этой работе не хватает согласованности и скоординированности. В результате цифровизация в разных ведомствах идет бессистемно.

«Применение технологий «Big Data», алгоритмов «искусственного интеллекта» позволит создавать базы данных с более высоким уровнем достоверности, выявлять некорректные или устаревшие сведения, выводить из разрозненных сведений целостную и объективную картину. Поэтому Правительству следует завершить подключение всех государственных органов и запуск «Smart Data Ukimet» в кратчайшие сроки», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в эпоху информационного «бума» цифровые государственные услуги должны быть интуитивно понятны и доступны даже для непродвинутого пользователя. Кроме того, он указал на необходимость перед запуском тех или иных услуг использовать инструмент «фокус групп», состоящих из разных категорий граждан, для изучения общественного мнения.

Глава государства поручил Правительству разработать комплекс регуляторных и стимулирующих мер по расширению проекта Индустрия 4.0.

«Применение цифровых технологий в системе государственного управления, без всякого сомнения, является ключевым в успехе всей Программы. В этом деле нам нужны кардинальные изменения, следует перевести весь документооборот в полностью электронный формат. И не так как сейчас, когда требуется готовить и сдавать документы и в электронном, и в бумажном виде. Бумажные версии должны быть запрещены», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает необходимым внести соответствующие изменения в законодательные акты, регламенты государственных органов. Правительство, аппараты палат Парламента и другие государственные органы должны принять необходимые меры в этом направлении.

Глава государства остановился на еще одной важной проблеме – цифровизации регионов.

«Будучи востребованной среди населения и бизнеса, цифровизация очень медленно внедряется в сферах, наиболее подверженных коррупции. Это прежде всего касается выдачи земельных участков, услуг естественных монополий, системы оплаты проезда в общественном транспорте и других сфер. Надеюсь, что местные исполнительные органы будут уделять этому особое внимание. Министерство цифрового развития должно провести необходимую работу на должном уровне. Поручаю Администрации Президента взять данный вопрос на контроль», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также указал на необходимость решить проблему отсутствия качественного Интернета, особенно в сельской местности.

«Правительству следует активизировать работу по устранению «цифрового неравенства». Это не только цифровое, а социальное неравенство», - подчеркнул Глава государства.

Также в выступлении была отмечена необходимость подготовки соответствующей инфраструктуры и сервисов в нашей стране к значительно увеличивающимся объемам данных.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане еще сохраняется технологическая зависимость от зарубежных разработок и технологий. Поэтому Правительству было поручено активизировать работу по развитию потенциала «Астана Хаб», ПИТ «Алатау», «Назарбаев Университета» для разработки и внедрения необходимых IТ-решений.

«Следует на законодательном уровне проработать вопрос закупа конкурентоспособных казахстанских разработок в приоритетном порядке, в первую очередь, в государственном секторе. Поэтому поручаю Правительству внести предложения по упрощению процедур согласования цифровых проектов. В нашем законодательстве закреплены базовые подходы. Вместе с тем, следует подумать о более полной регламентации и стимулировании венчурной деятельности», - сказал Глава государства.