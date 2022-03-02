Глава государства провел совещание по развитию энергетики и инженерной инфраструктуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента состоялось совещание по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры с участием Премьер-Министра Алихана Смаилова, членов Правительства, руководитеей государственных органов, национальных компаний, акимов регионов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Участники мероприятия рассмотрели перспективы развития электроэнергетической отрасли, атомной промышленности, повышения энергоэффективности и решения дефицита электроэнергии в Казахстане.

Также обсуждались практические аспекты внедрения сбалансированной тарифной политики и реализации крупных проектов в сфере электроэнергетики и ЖКХ.

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, генерирующих мощностей, внедрению новых технологий и цифровизации отрасли, снижению аварийности в электросетях.

Глава государства поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.

В ходе совещания с докладами выступили министр энергетики Болат Акчулаков, председатель правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр национальной экономики Алибек Куантыров, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин и другие.