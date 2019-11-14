Глава государства провел совещание по развитию Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в Кокшетау началась с проведения совещания по развитию Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В своем выступлении перед членами Правительства и активом региона Глава государства отметил исторические заслуги Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, под дальновидным руководством которого республика достигла значительных успехов как в социально-экономическом развитии, так и в укреплении своих позиций на международной арене.

« Задача Правительства, депутатов Парламента, акимов областей – направить все свои усилия на полную реализацию долгосрочной Стратегии Елбасы, Плана нации и Пяти институциональных реформ», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





Вместе с тем Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации новой Государственной индустриально-инновационной программы и поручил учесть недоработки предыдущих программ. Президент считает, что необходим объективный анализ, эффективные действия по реализации планов, а не победные отчеты.

«Как Глава государства, я ожидаю эффективной работы, направленной на удовлетворение насущных требований народа», — сказал Президент.

Говоря о развитии Акмолинской области, Касым-Жомарт Токаев отметил позитивные преобразования в регионе, в частности, в сельском хозяйстве, осуществлении индустриально-инновационной политики, машиностроении, цветной металлургии, строительстве и птицеводстве.

Отмечая увеличение доли промышленного производства, Президент указал на сохранении низких темпов его роста, удельный вес области в республиканском объеме составляет всего 2,5 %.

Глава государства обратил внимание на исключение горно-металлургического комплекса на Масальском месторождении из Комплексного плана по развитию горно-металлургической промышленности и Республиканской карты индустриализации. Проект предполагал технологическую цепочку от добычи руды до выпуска стального проката и производство до 1 млн. тонн продукции. Президент полагает, что функционирование комплекса могло бы обеспечить занятость в Жаркаинском и Есильском районах, а также стать источником роста экономики области.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» выработать четкую позицию по данному проекту и принять соответствующие меры.

Глава государства заявил, что ключевым фактором роста экономики региона должен стать рост производительности труда, в том числе в сельском хозяйстве.





«За последние три года в Акмолинской области площадь орошаемых земель увеличилась в 7,5 раза и превысила 24 тысячи гектаров. Это хороший показатель, напрямую влияющий на повышение производительности. Необходимо продолжить эту работу», — отметил Президент.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев указал на низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве в трех крупных зерносеющих областях страны, находящийся на уровне от 5 до 8 тысяч долларов. «В России этот показатель составляет 17 тысяч долларов, а в развитых странах доходит до 80-90 тысяч», — заметил он.

Глава государства поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами аграрных регионов предпринять конкретные меры по существенному увеличению производительности труда в сфере АПК, в том числе за счет внедрения отечественных разработок.

«Сельское хозяйство должно получить новый импульс развития за счет применения новых технологий, автоматизации и цифровизации. Нужно и дальше продолжать работу по внедрению влаго- и ресурсосберегающих технологий возделывания посевных площадей», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана напомнил о своем поручении по изъятию земель у тех, кто не занимаются их культивацией.

«Работа по выполнению моего поручения продвигается крайне медленно, что наводит на мысль о преднамеренном ее затягивании. В таком случае и меры реагирования будут симметричными – недобросовестным исполнителям мало не покажется», — заявил Глава государства.

Большое внимание в выступлении было уделено развитию малого и среднего бизнеса и сферы туризма. Президент обратил внимание на отставание региона в рейтинге легкости ведения бизнеса, а также низкие показатели занятости и производства продукции предприятиями малого и среднего бизнеса.





Касым-Жомарт Токаев считает важным активно вовлекать предпринимателей в проекты «экономики простых вещей».

«К примеру, в данном направлении большие возможности имеют сферы промышленности, сельского хозяйства и оказания услуг. Необходимо использовать потенциал МСБ в обеспечении продовольственного пояса столицы», — считает Глава государства.

Президент указал на недостаточное задействование туристического потенциала региона, обладающего богатыми природно-рекреационными ресурсами и объектами культурного наследия.

По его словам, вклад туристской отрасли в валовый региональный продукт не превышает 0,5 %, в то время как в рамках госпрограммы развития туризма поставлена задача к 2025 году увеличить данный показатель по стране до 8 %.

«Поручаю Правительству совместно с акиматом области обеспечить завершение начатых инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках третьего этапа Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны. В Карте туризма Казахстана находится и Зерендинская зона отдыха. Она может специализироваться в сфере экологического и детского туризма», — сказал Президент.





Продолжая тему туризма, Глава государства подверг критике качество придорожного сервиса и низкого уровня обслуживания и поручил принять эффективные меры по развитию придорожного сервиса.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о недопустимости повышения цен, особенно на социально-значимые товары.

«С начала года рост цен на эту группу товаров значительно опережает инфляцию. Порой в два раза. Цены выросли более чем на 9 % при общем уровне инфляции в 5,3 %», — отметил Президент.

Положительно оценив показатели строительства жилья в области за последние два года (900 тысяч квадратных метров), улучшение состояния 880 км местных дорог и улично-дорожной сети, Касым-Жомарт Токаев указал на наличие ряда нерешенных инфраструктурных вопросов. В частности, он призвал ускорить строительство газораспределительных сетей от магистрального газопровода «Сарыарка».

«Поручаю Правительству совместно с акиматом области обеспечить в 2020-2021 годах строительство сетей газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах», — сказал Президент.

Остановившись на задачах по развитию инфраструктуры, Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству изучить возможность строительства в Акмолинской области ТЭЦ за счет привлечения кредитов со стороны международных финансовых институтов.

«Это примерно 200 млн долларов. Небольшая сумма. Рассмотрите и дайте предложения. Мы должны обязательно построить ТЭЦ в городе Кокшетау», — поручил Глава государства.

Президент также заявил о необходимости оперативно решать инфраструктурные вопросы окраин агломераций области, и в качестве примера привел поселок Косшы.

«По численности населения в Косшы имеются 3 разные цифры: фактически проживает 52,5 тысячи человек; согласно тетради учета домашнего хозяйства численность населения – 34 тысячи; миграционной службой официально зарегистрировано 16,5 тысяч человек. Это опасно со всех точек зрения. Скоро у нас ожидается перепись населения. Необходимо четко знать численность населения и условия проживания людей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил о необходимости перехода к комплексному управлению развитием территорий, когда во главу угла ставится улучшение качества жизни граждан страны. Для этого, по его мнению, необходимо повышение взаимной координации работы акиматов города Нур-Султана и Акмолинской области.

В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимату области обеспечить полную готовность к проведению казахстанско-российского Форума межрегионального сотрудничества в 2020 году в Кокшетау.