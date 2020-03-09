Глава государства провел совещание по экономической ситуации в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 марта 2020 года под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством Правительства и органов, подотчетных Главе государства. Обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент дал ряд конкретных поручений Правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Главное поручение – исполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом.

По поручению Касым-Жомарта Токаева создан Штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством Премьер-Министра. Будет разработан антикризисный план действий, подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности, на крупных предприятиях. Президент считает крайне важной задачу обеспечение как можно большего числа людей рабочими местами.

Правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 гг.

Глава государства заявил о необходимости принять меры по сокращению бюджетных расходов, обеспечению занятости населения в регионах, стабилизации валютно-финансового рынка страны, оптимизации республиканского и местного бюджетов.